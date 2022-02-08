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الأرصاد للمواطنين: لاتنخدعوا بارتفاع الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات غداً

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:46 ص
الأرصاد للمواطنين: لاتنخدعوا بارتفاع الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات غداً الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد اليوم الثلاثاء فى كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم غداً الأربعاء بمعدل من 2: 4 درجة مئوية.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا بكافة الأنحاء، بالإضافة إلى متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.
 
ويشهد اليوم  الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 02 .
 

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