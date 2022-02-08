الرئيس البولندى عن الأزمة الأوكرانية: ما زال بالإمكان تفادى حرب فى أوروبا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس البولندى، أندجى دودا، إنه ما زال بالإمكان تفادى حرب فى أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده لديها رؤية مشتركة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بشأن التهديدات الحالية لأمن أوكرانيا.

ورحب الرئيس الأوكرانى - فى بداية مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين نقلته قناة (فرانس 24) الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - بنظيره الفرنسي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس دولة فرنسى منذ 24 عامًا.

وأكد زيلينسكى أن البلدين طورا علاقاتهما على أصعدة مختلفة خاصة فى مجال الأمن، لافتًا إلى دور فرنسا الهام الذى لعبته فى صيغة نورماندى وثمن الموقف الفرنسى وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون، فى الكفاح من أجل السلام بأوكرانيا.