الرئاسة الروسية: خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضرورى جدا

أ.ش.أ

أكدت الرئاسة الروسية أن خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضروري جدا، مشيرا إلى تصاعد التوتر بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي ستساعد على خفض تصعيد الموقف وما إذا كانت هذه المقترحات تلبي المخاوف الأمنية الروسية إنه "بالنسبة لخفض التصعيد حول أوكرانيا فهو أمر ضروري جدا لأن التوتر يتصاعد يوما بعد يوم".

وأضاف بيسكوف، نحن نرى كيف تقوم الدول الغربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، بينما تجري أوكرانيا مناورات وتختبر نماذج جديدة من المعدات العسكرية، مؤكدا أن كل هذا يثير التوترات، لذلك أصبح خفض التصعيد الآن مطلوبا للغاية.