اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئاسة الروسية: خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضرورى جدا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:30 م
الرئاسة الروسية: خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضرورى جدا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الرئاسة الروسية أن خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضروري جدا، مشيرا إلى تصاعد التوتر بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي ستساعد على خفض تصعيد الموقف وما إذا كانت هذه المقترحات تلبي المخاوف الأمنية الروسية إنه "بالنسبة لخفض التصعيد حول أوكرانيا فهو أمر ضروري جدا لأن التوتر يتصاعد يوما بعد يوم".

وأضاف بيسكوف، نحن نرى كيف تقوم الدول الغربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، بينما تجري أوكرانيا مناورات وتختبر نماذج جديدة من المعدات العسكرية، مؤكدا أن كل هذا يثير التوترات، لذلك أصبح خفض التصعيد الآن مطلوبا للغاية.

 


روسيا

اوكرانيا

اسلحة

فرنسا

ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة