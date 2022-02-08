الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربي ريان

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.
ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان ، 5 سنوات ، بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام.
وأشاد المتحدث بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي وهم يأملون في إنقاذ ريان، معربا عن تعازي الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطني المغرب.
الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربي ريانالثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:33 ص
الطفل ريان
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أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.
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