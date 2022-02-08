اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:40 ص
أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربي ريان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:33 ص
الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربي ريان الطفل ريان
أ ش أ

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أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.
ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان ، 5 سنوات ، بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام.
وأشاد المتحدث بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي وهم يأملون في إنقاذ ريان، معربا عن تعازي الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطني المغرب.


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الطفل المغربي ريان

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