الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع أحذية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمصنع أحذية بشارع محمد عبد الرحمن من شارع 135 أرض المشتل بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع أحذية بشارع محمد عبد الرحمن من شارع 135 أرض المشت دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع ملك "م. ع" بشارع محمد عبد الرحمن من شارع 135 أرض المشتل شبرا الخيمة.

ومن ناحيته، انتقل اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والأجهزة المعنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة علي الحريق بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.