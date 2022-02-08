الجيزة تزيل 55 حالة تعد على أملاك الدولة فى طريق مصر أسيوط الزراعى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية لمواجهه التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها علي الفور وتحقيق الردع.

وشدد المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم لـمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والطريق العام والإزالة الفورية لها في المهد وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار قام مركز ومدينة العياط بتنفيذ عدد 55 قرار إزالة لتعديات علي طريق مصر أسيوط الزراعي ولاية الهيئة العامة للطرق بإجمالي مساحة 2831 متر، وتمت الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بشن حملات مكبرة لرفع سيارات النقل والتريلات المتروكة والمتهالكة من طريق مصر أسيوط السريع نطاق أبورجوان بحرى وجارى الاستكمال لتحقيق الانضباط بمسار الطريق بمتابعه من محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.