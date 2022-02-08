البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13788 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4568 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3189 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري،

كما أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المصدرة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الخميس المقبل، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الايقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، وسيتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك اعتبارًا من يوم 13 فبراير الجاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 83.2 ألف سهم، 79.9 ألف سهم، 180 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 35.9 ألف سهم.

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم شركة دراية المالية مساهمة مقفلة لعدد 1.02 مليون سهم بسعر 0.63 جنيه بقيمة إجمالية 644.7 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.72% إلى 5.29%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 49.4 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، ليصبح إجمالي الأسهم 899.4 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 264 مليون جنيه ليصبح 528 مليون جنيه وذلك تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي، موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.5 مليون جنيه إلى 131.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، على أن توزع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 114.9 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 34.9 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 22.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53%، وتراجع صافي الربح 70.5 مليون جنيه مقارنة مع 97.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 27%.

من جهتها قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة خالص-إحدى شركاتها التابعة-حصلت على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الشركة بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بالهيئة، هذا ويعد إتاحة الشركة تحصيل أقساط تأمين حياة كريمة الخاصة بشركة مصر للتأمين إلكترونيًا أولى خطوات رقمنة قطاع التأمين.