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البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا باخوم ووفدًا من كهنة أسوان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:36 ص
البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا باخوم ووفدًا من كهنة أسوان البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا باخوم ووفدًا من كهنة أسوان
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة،  الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان، ومعه وفد من الآباء كهنة أسوان مفوضين من مجمع كهنة الإيبارشية.

وتناقش البابا تواضروس معهم أثناء اللقاء فى عدد من الأمور الرعوية الخاصة بكنائس أسوان وموضوع اختيار الأب الأسقف الجديد، وتم التوصل إلى نقاط رئيسية هامة تخص مستقبل العمل الرعوى بالإيبارشية.

وفى سياق متصل، أستقبل قداسته رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، قدمن خلالها التهنئة لقداسته بالأعياد، واطمأن قداسة البابا منهن على أحوال أديرتهن.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

الانبا باخوم

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