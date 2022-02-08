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الأيادى الشقيانة فى الحقول من الفجر.. موسم حصاد الجزر بالشرقية.. بث مباشر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 ص
الأيادى الشقيانة فى الحقول من الفجر.. موسم حصاد الجزر بالشرقية.. بث مباشر موسم حصاد الجزر بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من موسم حصاد الجزر فى محافظة الشرقية، والذي يشهد إقبالا كبيرا على الشراء فى بداية الموسم للتخزين لشهر رمضان، وتبدأ زراعته فى أغسطس وتقليعه فى يناير، وتمتلك محافظة الشرقية أكبر المساحات فى زراعة الجزر الأصفر.

وفى جو من التسامر والمزاح بين عمال اليومية، سردوا رحلتهم مع حصاد الجزر، والتى تبدأ فى السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا سعيا على لقمة عيشهم بالحلال متحدين البرد القاسى.

وقال العم ذكى من العمالة اليومية، انه يحضر مع مجموعة من شباب وسيدات القرية من قرية تل مسمار للعمل فى حصاد الجزر بمركز بلبيس سعيا على اكل عيشه.

وقال "عبد النبى مشرى" تاجر خضار، إن محصول الجزر من المحاصيل الهامة للمستهلك وخاصة فى أعمال التخليل والتخزين استعدادا لشهر رمضان، والذى يحرص الكثيرون على شرائه وتخزينه خلال فترة التقليع، وأنه يقوم بشراء مساحات  مزروعة بالجزر وبعدها يجهزها وبيعها للتجار.

وأوضح أن سعر الكيلو من الأرض مباشرة بجنيه نصف والفدان قد يصل المحصول فيه إلى 400 شيكارة وزن 50 كليو، ويعد جزر محافظة الشرقية من أجود أنواع الجزر والأكثر فى نسبة السكر نتيجة لعوامل الطقس.

فيما قال أحد المزارعين، إن بداية الزراعة تكون فى أغسطس أو سبتمبر، ويقوم  عدد من عمال اليومية بفج الأرض ثم يقوم باقى  العاملون بتنقية الأرض من الجزر، بعدها يجري تجميعه فى الشكاير وبيعه لتجار الجملة أو بالأسواق، خاصة أن الجزر فى الموسم يجد إقبالا كبيرا نظرا لسعره القليل وتوافره للتخزين.

جانب-من-حصاد-الجزر
جانب-من-حصاد-الجزر

 

جزر-الشرقية
جزر-الشرقية

 

حصاد-الجزر
حصاد-الجزر

 

حصاد-جزر-الشرقية
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حقول-الشرقية
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