احتفالا بالعيد البلاتينى.. الملكة اليزابيث تشارك بعدد من الأحداث الرسمية

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تشرع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في المشاركة في سلسلة من الأحداث الرئيسية والواجبات العامة في جدول مزدحم قبل احتفالاتها باليوبيل البلاتيني هذا الصيف، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وأبلغت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، والتي احتفلت بشكل خاص بمرور 70 عامًا على العرش يوم الأحد، الموظفين بأنها مصممة على مواصلة العمل الجاد حتى الاحتفالات الرسمية في يونيو، وفقًا لمصادر بقصر باكنجهام.



ونصحها الأطباء بالراحة بعد ذعر صحي العام الماضي أجبرها على قضاء ليلة في المستشفى لكنها ستعود إلى الحياة العامة في الفترة التي تسبق اليوبيل عطلة نهاية الأسبوع - والتي ستشمل حفل تأبين لزوجها الراحل الأمير فيليب في 29 مارس، قبل وقت قصير من ذكرى وفاته في أبريل الماضي.



تشمل الارتباطات الأخرى التي تخطط الملكة لحضورها شخصيًا حفل الاستقبال الدبلوماسي في قلعة وندسور في 2 مارس واحتفال بالكومنولث البريطاني في كاتدرائية وستمنستر في 14 مارس.



وكانت آخر نزهة عامة كبرى للملكة في كارديف في 14 أكتوبر - منذ أكثر من 100 يوم.



وقال أحد مساعدي الملكة للصحيفة: " قالت جلالة الملكة ذات مرة إنها يجب رؤيتها حتى يتم تصديقها وهذا ما سيحدث بالتأكيد".