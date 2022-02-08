إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة إطفاء بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة إطفاء بقرية الأشراف فى قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة إطفاء بالقرب من قرية الأشراف بقنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من عفاف أحمد شحات 18عاما، نبيهة عبد المنعم مصطفى 50 عاما، أمل يوسف شحات 28 عاما، أحمد شيخون عبادى 46 عاما، منة عادل عبد المنعم 29 عاما، أحمد صالح محمد 28 عاما.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.