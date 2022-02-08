إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على دائرى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الطريق الدائرى أمام نزلة بهتيم اتجاه المرج بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم، وجرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى ناصر العام، ومصاب إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الدائرى أمام نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى الدائري أمام نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة القسم، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل 5 منهم إلى مستشفى ناصر العام، ومصاب إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.