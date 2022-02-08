التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث سير على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفى وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوى الغربى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووفاة قائدها تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث جهينة بإنقلاب سيارة ومتوفـي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة وتبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " اتجاه أسيوط قيادة المدعو عمر ا ا ع 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الحميات بجهينة وبسؤال عمه المدعو مجدي ا ع م 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.