إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية بأبو صوير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح





‏تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بإصابة بأربعة أشخاص، في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق أبو خروع بجوار سور مطار أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم. أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق أبو خروع بجوار سور مطار أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف ونقل المصابون إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.‏تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بإصابة بأربعة أشخاص، في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق أبو خروع بجوار سور مطار أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم.

وقال مصدر طبى، إن المصابين من مدينة أبو صوير؛ وهم إيهاب السيد محمد، 39 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 5 سم بالرأس، وجرح متهتك بالحاجب الأيسر، وأحمد محمد أبو ظاهر، 22 عامًا، غيبوبة تامة، وعبد الله ناصر محمد، 21 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد السيد مسلم، 21 عامًا، جرح 10 سم بالجبهة، واشتباه كسر بالفقرات العنقية.