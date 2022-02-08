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إصابة 20 شخصا بعد اندلاع حريق بشقة سكنية فى العاصمة الأردنية عمان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:51 م
إصابة 20 شخصا بعد اندلاع حريق بشقة سكنية فى العاصمة الأردنية عمان علم الأردن
كتب : أحمد جمعة

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سيطرت فرق من الدفاع المدني الأردني على حريق اندلع داخل مستودع في شقة سكنية في منطقة خلدا في عمّان، الثلاثاء، بينما تحدث الدفاع المدني عن إخلاء قاطني العمارة السكنية.

 

ووقع الحريق قرابة الساعة التاسعة صباحا. وقال مدير دفاع مدني وسط عمان، العقيد محمد خريسات لتليفزيون المملكة الأردنى، إنهم "المستودع مساحته تبلغ 170 متر مربع تقريبا يستخدم لغايات تخزين المواد الكهربائية والاكسسوارات" مشيرا إلى انتشار كثيف للدخان.

 

وأكد المسؤول الأردني أنه "تم إخلاء كافة سكان العمارة وعددهم 50 شخصا" وتعامل الدفاع المدني مع 20 إصابة يعانون من ضيق في التنفس وتم إعطاءهم أكسجين داخل سيارات الإسعاف، في حين نقلت إصابتان منهم إلى المستشفى.

 

وفسر الخريسات استمرار تصاعد الدخان من المستودع كونه "منطقة محصورة يحتاج إلى وقت لخروجه".

 

وأشار إلى أن تخزين البضائع "كثيف جدا داخل المستودع يصل إلى سقفه، ولم يكن هناك مراعاة لأصول التخزين، والمواد مكدسة لذلك هناك دخان كثيف".

 

وأوضح الإعلام الأردني أن الشقة كانت مستغلة من أحد سكان العمارة كمستودع لتخزين بضائع.


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