اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:08 ص
أكرم القصاص
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إصابات كورونا في بريطانيا تصل لـ 17 مليونا و 866632 حالة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص
إصابات كورونا في بريطانيا تصل لـ 17 مليونا و 866632 حالة

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سجلت بريطانيا، الاثنين، 45 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 158363 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان إنها سجلت 57623 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 مليونا و 866632 إصابة.

وفي تصريحات سابقة أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته ستلغي شرط إجراء اختبار فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح ممن يصلون إلى إنجلترا، في نبأ أشاد به قطاع صناعة السفر.

وقال جونسون في تصريح: "لإظهار أن هذا البلد يفتح (أبوابه) للعمل، وللمسافرين، سوف تشهدون تغييرات، حتى لا يضطر الوافدون إلى إجراء الاختبارات إذا كانوا قد تلقوا اللقاح".

 


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