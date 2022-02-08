اليوم السابع
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إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:45 ص
إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى كفر الشيخ ازالة التعديات على املاك الدولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  بلغ 41 قرار إزالة، منهم 22 قرار على مساحة فدانين و3 قراريط، و 19 قرار إزالة على مساحة 5 أفدنة و12 قيراط  بالتعاون بين مجلسي مدينة سيدى سالم ومطوبس، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

 

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