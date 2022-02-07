إحالة 33 موظفا بالمنشآت الحكومية والصحية بالبحيرة للتحقيق.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.



وشدد على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



وفى هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية .



وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 33 من العاملين، بالإدارت التعليمية والصحية والتموين للتحقيق لترك العمل بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



يذكر أن حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة قد أسفرت عن إحالة 35 من العاملين بمكتب العمل والادارة التعليمية والتعاون الزراعى بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون اى سند قانونى، وكذلك احالة 12 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القرداحى بشبراخيت للتحقيق لاهمالهم فى العمل.