إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين في المعادى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على مواطن والاستيلاء منه على 2 مليون جنيه.

واعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بأنه نظراً لسابقة تعرفهما على المجنى عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى وعلمهما بثرائه، اختمرت فى ذهنهما فكرة النصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وفى سبيل ذلك قاما بإيهامه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا، وتحصلا منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار.

وأكد المتهمين أمام مباحث القاهرة، بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وشراء السيارة والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وكذا شراء شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بالنصب عليه فتم حبسهما.

وتكثيفاً لجهود الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما، والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا، واختفائهم عقب تحصلهم على المبلغ المالى المشار إليه.