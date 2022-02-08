أكاديمية الشرطة تنظم زيارة لـ"نزلاء دور الأيتام"

كتب محمود عبد الراضي

نظمت أكاديمية الشرطة زيارة لعدد من (أطفال نزلاء دار الأيتام - أطفــال بلا مأوى) التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد " التى تهدف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع.

وحرصت قيادات الأكاديمية على إستقبال الزيارة للترحيب بالأطفال وبحضور مجموعة من طلبة أكاديمية الشرطة لمرافقتهم فى جميع فقرات برنامج الزيارة ، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وتضمن برنامج الزيارة مشاهدة فيلم عن الأكاديمية وجولة لبعض المنشآت والميادين التدريبية المختلفة شاهدوا خلالها عروضاً مميزه من تدريبات الطلبة ، وعروض الخيالة والفروسية ، فضلاً عن العروض التدريبية لكلاب الأمن والحراسة.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التى لاقت إستحسان القائمون على برنامج حماية (أطفال نزلاء دار الأيتام - أطفــال بلا مأوى) وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.