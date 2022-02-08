اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:36 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 30 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيها.
‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه.
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيه .
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎-يوسفي سكرى 7 جنيهات.
-برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 14 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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