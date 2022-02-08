أحلى سمك فى المنيا.. البياض بـ70 والبلطى من 30 لـ35 جنيها.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من سوق الأسماك، للتعرف على أنواع الأسماك وأسعارها اليوم بمحافظة المنيا، والتى تتنوع بين البلطى والبياض والمز، والقراميط، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا كبيرا فى فصل الشتاء.

وقال محمد أحمد أحد الصيادين، أن سوق الأسماك يشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية ومع قرب انتهاء فصل الشتاء، فهو يمثل الأكلة الشعبية بالنسبة لأهالى المنيا، وذلك لرخص الثمن.

وأضاف أن الأسعار اليوم فى متناول الجميع، حيث إن سعر السمك البلطى يتراوح ما بين 25 و35 جنيها حسب الحجم والنوع، أما البياض وهو أغلى الأسماك سعرا يصل إلى 75 جنيها فى بعض المناطق، هو يحتاج إلى أصحاب الذوق الرفيع فى تناول الأسماك، أما المز والقراميط وغيرهما من الأسماك تصل إلى 30 جنيها.

وقال: نزلت البحر للصيد وكان عمرى 13 سنة فقط، وأكبر سمكة تمكنت من اصطيادها كان يبلغ وزنها 35 كيلو وساعتها طلبت المساعدة من والدى لرفعها من المياه.











