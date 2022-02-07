5 علامات تدل على أنك تأكل بشكل صحي وتحافظ على صحتك.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

اتباع نظام غذائي صحي يأتي بالعديد من الفوائد للجسم والصحة معا، ووفقا لموقع " timesofindia " نتعرف على بعض خصائص النظام الغذائي الصحي فى هذا التقرير..

علامات اتباع نظام غذائي صحي



أنت تعرف ماذا تأكل ومتى تتوقف



هل سمعت عن الأكل الحدسي؟ هذا المفهوم يعني تناول الطعام عندما يخبرك جسمك بذلك ويعتبر أحد أكثر أشكال الأكل صحة، إذا كان عقلك وجسمك على دراية بموعد تناول الطعام ومتى تتوقف (نتيجة للشبع)، فيمكنك أن تطمئن إلى أنك تأكل بشكل صحيح.

يحتوي طبقك على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية



الطبق الغني بالمغذيات سيكون أيضًا غنيًا بالألوان والتنوع، إذا كان نظامك الغذائي اليومي مليئًا بأنواع لذيذة وصحية من الفواكه والخضروات والحبوب وما إلى ذلك ، فقد يكون ذلك علامة على اتباع نظام غذائي صحي.

أنت مليء بالطاقة والصحة:



يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الصحي مصدرًا للعديد من المضاعفات الصحية، بصرف النظر عن الأضرار التي تلحق بالصحة الجسدية ، فإن الإجهاد النفسي والتعب يأتيان حتمًا. إذا كنت خالياً من التعب والتوتر والمضاعفات الصحية مؤخرًا ، فهذه سمة من سمات النظام الغذائي الصحي.

النوم بسهولة:



هل مررت بمرحلة نوم صحية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيمكن أن يكون مؤشرًا على اتباع نظام غذائي صحي، يحتاج الجسم إلى ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل ليعمل بشكل صحيح ويمكن أن يكون النظام الغذائي الصحي فعالاً لنفسه.

حركات أمعائك منتظمة:



يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير، يساعد النظام الغذائي الصحي الغني بالألياف في حركات الأمعاء المنتظمة، مما يعني أنه لا مزيد من الإمساك أو الغازات أو الانتفاخ.