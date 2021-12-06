اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية .. تعرف عليها

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 03:22 م
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية .. تعرف عليها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً بشأن حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة الرياض، ويأتي هذا في إطار حرص المحافظ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي، إن الحركة شملت ندب هاني عبد الجميل منصور، نائب رئيس مركز ومدينة الرياض، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون المدينة.

كما شملت ايضاً ندب كلاً من محمد زكريا محى الدين، رئيس قرية بقلولة، للعمل رئيساً لقرية الفيروز، وفاطمة احمد حامد، رئيس قرية ابو ريا، للعمل رئيساً لقرية الضبعة، وعبد الجواد عوض عبد اللطيف، رئيس قرية الحصفة، للعمل رئيساً لقرية الرصيف، وعمرو السيد زين الدين، رئيس قرية الضبعة، للعمل رئيساً لقرية بقلولة، و أحمد محمد بسيوني، رئيس قرية المجد 55، للعمل رئيساً لقرية ابو ريا، و ايمان حسنى شمس الدين، رئيس قرية ابو مصطفى، للعمل رئيساً لقرية الوزارية، علاء شهدى اسماعيل، رئيس قرية الفيروز، للعمل رئيساً لقرية الحصفة، وسوريا عبد الله عبد المطلب، رئيس قرية الرصيف، للعمل رئيساً لقرية ابو مصطفى، وجيهان عبد الحميد حسن، رئيس قرية الوزارية، للعمل رئيساً لقرية المجد 55.

وجدير بالذكر؛ أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً إياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 


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