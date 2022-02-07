اليوم السابع
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19 قتلا فى انهيار جليدى بأفغانستان.. ورجال الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:25 م
19 قتلا فى انهيار جليدى بأفغانستان.. ورجال الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين انهيار جليدي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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لقى 19 شخصًا على الأقل حتفهم، اليوم الاثنين، فى انهيار جليدى أثناء محاولتهم عبور ممرّ جبلى يربط بين أفغانستان وباكستان، وفق ما ذكر مسؤول محلى فى حركة طالبان.

قال مسؤول الإعلام والثقافة فى ولاية كونار شرق أفغانستان، نجيب الله حسن عبدل، لوكالة "فرانس برس"، أن عدة مجموعات من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج. وأضاف: "تم العثور على 19 جثة حتى الآن"، ورجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين أو ناجين محتملين.

ويحاول العديد من الأفغان يوميًا عبور الحدود الجبلية مع باكستان بحثًا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة. وارتفع عدد هذه المحاولات بشكل كبير، منذ أن غرقت البلاد فى أزمة إنسانية شديدة عقب عودة طالبان إلى السلطة فى أغسطس.

وسيطرت حركة "طالبان" فى أغسطس 2021 على العاصمة الأفغانية كابول دون مواجهة مقاومة تذكر، بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت الحرب رسميا على الحركة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.


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أفغانستان

طالبان

اخبار أفغانستان

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