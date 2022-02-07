وفاة مرشح لفرقة "Seal" بالبحرية الأمريكية بعد تدريبات "أسبوع الجحيم"

كتبت: نهال أبو السعود

توفى أحد الأفراد المرشحين للانضمام إلى البحرية الأمريكية ودخل آخر إلى المستشفى فى سان دييجو بعد الانتهاء من مرحلة التدريب المعروفة باسم "أسبوع الجحيم"، وقالت البحرية فى بيان إن سبب الوفاة غير معروف حاليًا ولا يزال قيد التحقيق.

وفقا لشبكة ايه بى سي، حددت البحرية امس وفاة سيمان كايل مولين البالغ من العمر 24 عاما من مانالابان، نيو جيرسى والذى كان يخوض اختبارات كمرشح للانضمام إلى فرقة SEAL .

وقال الأدميرال إتش. هوارد الثالث قائد قيادة الحرب الخاصة البحرية فى بيان: "نعرب عن أعمق تعازينا لعائلة سيمان مولين على فقدانهم ،"، وأعلن موت مولن الساعة 5:42 مساءً، ولا يزال سبب وفاته قيد التحقيق.

وقال مسؤولون إنه لم يتم الكشف عن اسم مرشح SEAL الاخر الذى دخل المستشفى، لكنه فى حالة مستقرة فى المركز الطبى البحرى فى سان دييجو.

وقال بيان صادر عن قيادة الحرب الخاصة التابعة للبحرية: "تم نقل اثنين من مرشحى SEAL، تم تكليفهم بقيادة التدريب الأساسى للحرب الخاصة البحرية، إلى المستشفى فى 4 فبراير بعد عدة ساعات من إكمال فصلهم الأساسى لختم الهدم تحت الماء بنجاح وهو جزء من المرحلة الأولى من التقييم".

ووفقا للتقرير، "أسبوع الجحيم" هو النهاية الشهيرة للمرحلة الأولى من تدريب BUD / S حيث يتم دفع البحارة إلى أقصى حد من الإرهاق البدنى والعقلى من خلال سلسلة من التدريبات المكثفة، وأكثر من نصف المرشحين الذين يمرون بأسبوع الجحيم لا يكملون أسبوع التدريب الشاق الذى يسمح لهم بالاستمرار خلال ستة أشهر من التدريبات.

وأضاف بيان البحرية أن "كلا البحارة لم يتدربوا بنشاط عندما أبلغوا عن الأعراض وتم نقلهما لتلقى رعاية الطوارئ".