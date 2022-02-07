وزارة العدل: تسجيل مشروع ميكنة محاضر الجلسات في هيئة الملكية الفكرية

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث كشف خلال تصريحات صحفية، أن مصر كان لها الريادة في تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات، من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم الاقتصادية والجنائية.

وأوضح وزير العدل، أن الوزارة قامت بتسجيل مشروع ميكنة محاضر الجلسات في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات، مضيفا أن المشروع سيكون في جلسات المحاكم الاقتصادية وأيضا بالنسبة لتجديد الحبس في القضايا الجنائية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.