واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش خرسان

كتب عبد الوهاب الجندى

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلى بأى معلومة عن زعيم "داعش خراسان"، سناء الله غفارى، ومنفذى هجوم مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وفى نوفمبر 2021، قامت وزارة الخارجية بتصنيف ثلاثة من قادة داعش خراسان باعتبارهم إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفًا خاصًا (SDGT) بموجب الأمر التنفيذى 13224، بصيغته المعدلة وفق التالي:

سناء الله غفارى، المعروف أيضًا باسم شهاب المهاجر، هو الأمير الحالى لداعش خراسان. وقد تمّ تعيينه من قبل تنظيم داعش الرئيسى لقيادة داعش خراسان فى يونيو 2020. غفارى مسؤول عن المصادقة على جميع عمليات داعش فى جميع أنحاء أفغانستان وترتيب التمويل لإجراء العمليات.

سلطان عزيز عزام، المعروف أيضًا باسم سلطان عزيز، شغل منصب المتحدّث الرسمى باسم داعش خراسان منذ وصول داعش إلى أفغانستان لأول مرة.

مولوى رجب، المعروف أيضًا باسم مولوى رجب صلاح الدين، هو قيادى بارز فى تنظيم الدولة الإسلامية فى خراسان فى ولاية كابول، أفغانستان. يخطط رجب لهجمات وعمليات داعش ويقود مجموعات داعش خراسان التى تشن هجمات فى كابول.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف عصمت الله خلوزاى وفقا للأمر التنفيذى 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه الدعم المالى لداعش خراسان. كان خلوزاى يقوم بأعمال التيسير المالى لداعش خراسان على الصعيد الدولى، ونفذ مهامًا لكبار قادة داعش. إدار خلوزاى شركة حوالة مقرّها تركيا لتحويل الأموال لتمويل عمليات داعش خراسان. كما قام بإدارة مخطط تمويل فى الإمارات العربية المتحدة، تضمّن إرسال سلع فاخرة إلى وجهات دولية لإعادة بيعها، فى محاولة لتوفير الأموال لداعش خراسان. كما نفّذ خلوزاى بشكل مستقلّ عمليات تهريب بشرية لصالح داعش خراسان، بما فى ذلك قيامه شخصيا بتهريب أحد سعاة خراسان داعش من أفغانستان إلى تركيا.

وأسفر هجوم انتحارى مزدوج الذى نفذه تنظيم داعش فى أغسطس 2021، قرب مطار كابول حيث احتشد الآلاف، عن مقتل 85 مدنيا و13 عسكريا أمريكيا وجرح أكثر من 150 آخرين، كما أفادت مصادر أمنية وصحية.