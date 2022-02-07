اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الدواء تكشف طرق تجنب الإصابة بمرض السرطان فى 10 خطوات

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:00 ص
هيئة الدواء تكشف طرق تجنب الإصابة بمرض السرطان فى 10 خطوات هيئة الدواء المصرية
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق تجنب الإصابة بالسرطان منعا لحدوث مضاعفات صحية، وتضمنت الطرق الآتية:

1. تناول الطعام الصحي والفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والتقليل من الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.

2. حافظ على وزن جسمك وكن نشيطًا بدنيًا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

3 . الابتعاد عن التدخين ولو كان سلبيًا.

4.تلقي اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي وفيروسات التهاب الكبد لأن هذه الالتهابات تساهم في الإصابة بالسرطان.

5. احصل على الرعاية الطبية وفحوصات السرطان بانتظام وتعرف على تاريخ عائلتك الطبي.

6. تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدم واقى الشمس.

7. تجنب الملوثات البيئية والادخنة وعوادم السيارات والأمينات العطرية.

8. احصل على ما يكفي من فيتامين د.

9. احصل على وقت كافي من الراحة واجعل النوم الجيد أولوية.

10.تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع، ولكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة.


هيئة الدواء

السرطان

النوم

طرق الوقاية من السرطان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء تكشف طرق الغذاء الصحى لمرضى السرطان

الأحد، 06 فبراير 2022 02:41 م

هيئة الدواء تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبى دعم مصر فى تصنيع لقاحات كورونا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:22 م

هيئة الدواء تكشف حقائق هامة حول استخدام المطهرات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:34 م

هيئة الدواء توضح 7 طرق لتجنب الإصابة بالبواسير.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:25 م

هيئة الدواء تختتم فعاليات الملتقى الثانى بالأقصر وتستعرض أهم توصياته

الأحد، 30 يناير 2022 10:14 ص

هيئة الدواء تكشف لتليفزيون اليوم السابع تفاصيل علاج كورونا الجديد "المولونبيرافير"

الجمعة، 28 يناير 2022 04:00 ص

هيئة الدواء تنظم ملتقى حوارى حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر

الخميس، 27 يناير 2022 12:54 م

هيئة الدواء تكشف أسباب الإصابة باكتئاب فصل الشتاء

الأربعاء، 26 يناير 2022 04:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة