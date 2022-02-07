هل يحق لك تحويل العداد الكودى لقانونى؟.. الكهرباء تجيب

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من حق كل مواطن أنهى إجراءات التصالح مع الحى التابع له تحويل عداد الكهرباء الكودى إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة، كاشفا أنه على المواطن أن يقدم جواب التصالح مع المحليات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتغيير العداد إلى قانونى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جواب التصالح مع المحليات يمكن المواطن من تقنين وضع الكهرباء، وأن يصبح العداد سندا قانونيا له، موضحا أن تغير العداد الكودى إلى قانونى لن يتطلب أى مصاريف مالية إضافية على المواطنين.

وقال حمزة، إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

و تابع حمزة، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.