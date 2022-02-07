ننشر مواد مشروع خارطة الطريق بعد موافقة البرلمان الليبي عليها

كتب : أحمد جمعة

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن مواد مشروع خارطة الطريق الذى وافق النواب عليه خلال جلسة المجلس المنعقدة فى مدينة طبرق، اليوم الإثنين.

وكشف رئيس مجلس النواب الليبى عن مشروع قرار لجنة خارطة الطريق، التى تم التصويت عليها بالإجماع، على أعضاء مجلس النواب، وجاء فيه: المادة الأولى "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابى خلال 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري".

ونصت المادة الثانية على تولى لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستورى متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابى فى إطار لا يتجاوز الزمن المحدد فى المادة السابقة، على أن يتم ذلك فى مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

فيما نصت المادة الثالثة أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين فى جلسة الخميس المقبل.

فيما نصت المادة الرابعة على تقديم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائى بشأن باقى المسارات وذلك فى غضون شهر من تاريخه.