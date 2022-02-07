ندوة توعية بثقافة قويسنا تحذر من مخاطر الأكياس البلاستيك على الصحة والبيئة

كتبت ــ منال العيسوى

حذر جهاز شئون البيئة بطنطا إدارة الإعلام والتوعية البيئية من استخدام الأكياس البلاستيكية وآثارها على البيئة وعلى صحة الأفراد، خلال ندوة ببت الثقافة بمدينة قويسنا فى محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، فى إطار التعاون بين جهاز شئون البيئة بطنطا وبيوت ثقافة محافظة المنوفية لرفع الوعى البيئي لدى العاملين وفئات المجتمع المختلفة.

تناولت الندوة أهمية تدوير المخلفات البيئية، وتعريف البيئة ومصادر التلوث، وكذلك الأخلاق البيئية الصحيحة فى التعامل مع المخلفات البيئية، مشددة على ضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية للحد من المشكلة، وحث أفراد المجتمع على تدوير المخلفات الناتجة عن تعاملهم اليومى فى أشياء نافعة مرة أخرى، وعدم إلقاء المخلفات بالترع والمجاري المائية لنهر النيل لما تسببه من تلوث وتأثير على حياة الأسماك والكائنات الحية بالمياه .

وطالب فريق وزارة البيئة، برئاسة محمد وحيد الخولى أخصائي الإعلام والتوعية البيئية بالفرع، المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة سواء داخل المنزل أو المدرسة أو المسجد أو الشارع وذلك للوصول إلى بيئة خالية من التلوث، مع التوضيح لمدى تأثير استخدام الأكياس البلاستيك على صحة الإنسان والنباتات والكائنات الحية بالمياه وتوضيح البدائل الصحية صديقة البيئة، لاستخدامها مثل الأكياس الورقية وأكياس القماش، وأيضا ضرورة الحد من الممارسات الخاطئة التى يقوم بها أفراد المجتمع وذلك حفاظاً علي سلامة البيئة وصحة المواطنين من التلوث.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للموضوع، وتم الرد على الأسئلة المطروحة، كما تم توضيح مجهودات وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الصديقة للبيئة المحققة لأهداف التنمية المستدامة.