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نثق فى قدرة مصر وحنكة قيادتها.. رسائل الرئيس الجيبوتى من القاهرة (إنفوجراف)

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:11 م
نثق فى قدرة مصر وحنكة قيادتها.. رسائل الرئيس الجيبوتى من القاهرة (إنفوجراف) رسائل الرئيس الجيبوتى من القاهرة

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أعرب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عن سعادته بالتواجد في القاهرة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن تواجده في مصر بعد شهور من زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي يعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة.
 
وأضاف رئيس جيبوتي- في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم- أنه يندرج في إطار الحرص المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أرحب وأشمل فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
رسائل الرئيس الجيبوتى من القاهرة
رسائل الرئيس الجيبوتى من القاهرة

رسائل الرئيس الجيبوتى
رسائل الرئيس الجيبوتى
 
وفيما يتعلق بمحادثاته مع الرئيس السيسى، وصفها الرئيس الجيبوتي بأنها بناءة ومثمرة، حيث تناولا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة كما تبادلا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ونوه "عمر جيلة"، بأنه تم الاتفاق على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين الشقيقين.
 
وعلى الصعيد الاقليمي، قال الرئيس الجيبوتي إنه والرئيس السيسي أكدا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل.
 

جيبوتي

الرئيس الجيبوتي

الرئيس السيسى

افريقيا

قمة المناخ

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