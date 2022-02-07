موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 7-2-2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 7-2-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنه المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول، حيث توقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار وأنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر أكثر من 100 بئراً، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

رئيس خالدة للبترول: نخطط لحفر أكثر من 100بئر وتحقيق متوسط إنتاج يومى 132ألف برميل

عُقدت أعمال الجمعيات العامة لشركتي خالدة وقارون للبترول لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023 والموازنة المعدلة للعام المالى الجارى 2021-2022.

اتحاد الغرف: مبادرة توطين تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة

بحثت اللجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها مساء أمس بمقر الاتحاد مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية تقديم حزمة من التسهيلات الاجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري ودعم المشروعات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي كما بحثت كافة المستجدات.

أسعار الذهب اليوم ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 795 جنيها

استهل الذهب تعاملات هذا الأسبوع بارتفاع طفيف في السوق المصري اليوم الاثنين، حيث تحرك سعر المعدن لمستويات 795 جنيها للجرام مقابل 793 جنيها للجرام بختام تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك على خلفية ارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستوي يتجاوز 1810 دولار، مع إعلان بيانات عن استمرار تحرك التضخم العالمي.

الجمعية العامة لبنك تنمية الصادرات توافق على زيادة رأس المال لـ5.27 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليار و274 مليون جنيه إلى 5 مليار و274 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.

14.96 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به أكثر من 100 دولة حول العالم في ثاني ثلاثاء من شهر فبراير من كل عام.

قرار هام لـ3.7 مليون موطن.. الرقابة المالية تصدر ضوابط التسعير للتمويل متناهى الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (20 ) لسنة 2022 والمتضمن "ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" -عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه.