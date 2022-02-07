اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:58 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد حادث - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى شخص مصرعه، صدمته بريمة حفر آبار جوفية، اليوم الإثنين، في مركز باريس في محافظة الوادي الجديد ، كما أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، في حادث مروري ، بمركز الفرافرة ، حيث تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.
 
وتبين وفاة عبد الوهاب عبد الرحمن عبد العال، ٥٤ عامًا، بعد أن صدمته بريمة حفر آبار جوفية بمنطقة " الشب" جنوب مركز باريس، وجرى تحرير المحضر بالحادث، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كما أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 بطريق " الفرافرة – القاهرة"، أسفر عن إصابة كل من طارق مصطفى محمد، 38 عامَا، عمر محمد الصاوي، 46 عامًا، هالة عبد الستار محمد متولي 45 عامًا، بكدمات وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم ، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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