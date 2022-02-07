مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بنزينة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بجوار بنزينة وتم الدفع بسيارات مرفق إسعاف قنا لنقلهم.

وأسفر الحادث عن إصابة كرم أحمد السيد، 38عاما، اشتباه نزيف بالبطن، ومصرع محمد عبد الوهاب محمد 48 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.