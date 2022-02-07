مصرع أستاذة جامعية وصاحب عربة كارو فى حادث تصادم بالطريق الدولى بكفر الشيخ

لقت أستاذة جامعية وصاحب عربة كارو مصرعهما لاصطدام سيارة ملاكى بعربة كارو على رافد الطريق الدولي الساحلى بكفر الشيخ.





تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، إشارة من مركز شرطة الرياض، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربية كارو، أدى لمصرع اثنين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام،

وتبين مصرع كلا من الدكتورة سمر حسن طه الأستاذة بمعهد الشريف للعلوم والتكنولوجيا من قرى العباسية، والتى كانت تقود سيارتها الملاكى على رافد الطريق الدولى الساحلى الواصل من كفر الشيخ لبلطيم، ومحمود أيوب أبو عيسى 25 سنة قائد العربة الكارو من قرية أبو رية التابعة لمركز الرياض، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.