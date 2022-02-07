مسؤول أفغانى: مقتل 12 شخصًا على الأقل فى انهيار جليدى بمنطقة نائية شمال شرقى البلاد

كتب : أحمد علوى

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم /الاثنين/، مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 9 أشخاص آخرين في انهيار جليدي في منطقة جبلية نائية شمال شرقي البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن رئيس إدارة الإعلام والثقافة بإقليم كونار نجيب الله حنيف قوله إن شخصًا فُقد إثر وقوع الانهيار الجليدي في وقت متأخر أمس الأحد قرب الحدود مع باكستان عقب هطول كثيف للثلوج.



وأضاف حنيف أن مواطنين أفغان من القرى القريبة هرعوا لتقديم المساعدة قبل وصول المسؤولين، لافتًا إلى أن مسؤولي المنطقة أوفدوا فرق انقاد إلى المنطقة النائية صباح اليوم.



تجدر الإشارة إلى أن باكستان أغلقت حدودها مع أفغانستان عقب اجتياح طالبان لأفغانستان في منتصف أغسطس الماضي أملًا في منع تدفق المهاجرين. وتعد عمليات عبور الحدود غير الرسمية شائعة الحدوث، على الرغم من قرب استكمال باكستان لإقامة سياج على الحدود التي تفصل بين البلدين وتمتد بطول 2670 كيلومترًا.