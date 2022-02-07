وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء "أصدرت محكمة منطقة بريمورسكي حكما في 7 فبراير ضد شخص متهم بالخيانة العظمى من خلال التجسس. ووجهت إلى المدان تهمة جمع بيانات تشكل سرا من أسرار الدولة على أجهزة السونار الحديثة للكشف عن الغواصات بغرض إحالتها إلى ممثل أجنبي".

وأدين المدعى عليه بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى)، وبالنظر إلى الظروف المخففة في مجملها، فقد عوقب بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عامًا في سجن شديد الحراسة، بالإضافة إلى ذلك عوقب بغرامة قدرها 300 ألف روبل (3960 دولارًا) وتقييد حريته لمدة 12 شهرًا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمحكمة.



