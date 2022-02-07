محافظ المنوفية يحيل واقعة قبول ملف تصالح لمبنى مخالف ومتعدٍ بتلا للنيابة العامة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قبول ملف تصالح فى مخالفات البناء لمواطن، قام ببناء مبنى مخالف والتعدى على خط التنظيم بمدينة تلا، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تبين من خلال فحص مذكرة الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا قيام مواطن من مدينة تلا بالتقدم بطلب تصالح لمبنى مخالف "بدون ترخيص" عبارة عن دور أرضى هيكل خرسانى على مساحة 129 م2 وقام المواطن بالتعدى على الشارع العام بمسطح 60 م2، وتم رفض طلبه بمعرفة لجنة البت فى التصالح كونه متعدياً على الشارع العام طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ولكن قامت لجنة التظلمات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون بقبول طلب المواطن المذكور بناءً على المعاينة التى تم إجراؤها بمعرفة أحد مهندسى اللجنة على الرغم من عدم اتفاق ذلك الرأى مع الواقع ومخالفته للقانون كون المواطن متعدياً على الشارع العام، مما يثير الشك والريبة ووجود شبهة تواطؤ .

وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف إصدار نموذج 10 للمواطن، مؤكدا على التصدى لكافة أوجه الفساد المالى والإدارى واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين فى أداء واجبهم الوظيفي.