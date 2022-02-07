محافظ الدقهلية يعلن اليوم إيقاد الشعلة الرئيسية لبدء الاحتفالات بالعيد القومى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أن اليوم الاثنين وفى تمام السادسة مساء سوف يتم إيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى أمام مبنى المحافظة، إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومى للدقهلية.

وقال "مختار" أن الاحتفالات تستمر على مدار شهر فبراير بتنفيذ برنامج احتفالات متميز هذا العام يتضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية، كما يتم بهذه المناسبة افتتاح العديد من نماذج المشروعات الجديدة التى تم إنجازها فى كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

والجدير بالذكر أن العيد القومى لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوربى بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع أجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم افتداؤه من الأسر والتى مازالت دار بن لقمان ماثلة امام الاجيال المتعاقبة كمزار سياحى اثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.

بمناسبة ذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوروبى فى فبراير عام 1250 م والتى اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.