محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزير الزراعة على إقامة معهد أزهرى بأبو حمص

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة معهد أزهرى " ابتدائى - أعدادی " على مساحة 13 قيراطا الواقعة بحوض بشالی وهيكل نمره 7 زمام ناحية دسونس الحلفاية - بركة غطاس - مركز أبو حمص تبرع من أحد المواطنين.

وأوضح أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016م.

وذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بأبو حمص ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعه وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهه الطالبة واستيفاء كافة اشتراطات وموافقات الجهات المعنية الاخرى ذات الصلة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.