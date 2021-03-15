محافظ البحيرة يكشف عن توسعة وإقامة 3 مدارس بمركزى أبو حمص وكفر الدوار

البحيرة – ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على توسعة وإقامة 3 مدارس بنطاق المحافظة، حيث تتم توسعة مدرسة إبتدائية على مساحة 525 م، الواقعة بحوض النميرى بناحية بطورس مركز أبو حمص، إقامة مدرسة تعليم أساسى على مساحة 2106 م، الواقعة بحوض الشيخ سليم رقم 3 ، قسم ثان بناحية بريدان مركز أبو حمص.

كما ستتم إقامة مدرسة النحاس على مساحة 1050 م، الواقعة بحوض برية أبيس نمرة 3 بناحية أبيس المستجدة مركز كفر الدوار، وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على تلك المشروعات، حيث إنها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016.

كما أكد المحافظ على إنهاء نقل الملكية لصالح وزارة التربية والتعليم واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.