اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يكشف عن توسعة وإقامة 3 مدارس بمركزى أبو حمص وكفر الدوار

الإثنين، 15 مارس 2021 02:06 م
محافظ البحيرة يكشف عن توسعة وإقامة 3 مدارس بمركزى أبو حمص وكفر الدوار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على توسعة وإقامة 3 مدارس بنطاق المحافظة، حيث تتم توسعة مدرسة إبتدائية على مساحة 525 م، الواقعة بحوض النميرى بناحية بطورس مركز أبو حمص، إقامة مدرسة تعليم أساسى على مساحة 2106 م، الواقعة بحوض الشيخ سليم رقم 3 ، قسم ثان بناحية بريدان مركز أبو حمص.

كما ستتم إقامة مدرسة النحاس على مساحة 1050 م، الواقعة بحوض برية أبيس نمرة 3 بناحية أبيس المستجدة مركز كفر الدوار، وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على تلك المشروعات، حيث إنها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة  2016.

كما أكد المحافظ على إنهاء نقل الملكية لصالح وزارة التربية والتعليم واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.


البحيرة

محافظ البحيرة

انشاء مدارس

اقامة مدرسة النحاس

مركز كفر الدوار

وزير الزراعة

تخصيص ارض لبناء مدرسة

ابيس المستجدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة يوجه بتنفيذ حملات تفتيشية لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية

الإثنين، 08 مارس 2021 02:20 م

محافظة البحيرة يعلن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الشماشرجى

الأحد، 07 مارس 2021 01:01 م

محافظ البحيرة ينفى وجود أزمة مع المحامين: أكن لهم كل التقدير والاحترام

السبت، 06 مارس 2021 12:13 م

محافظ البحيرة: الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية والصيانة لـ16 طريقا

الجمعة، 05 مارس 2021 04:19 م

محافظ البحيرة يعلن موافقة الزراعة على إقامة جامعة دمنهور الأهلية بإدكو

الخميس، 04 مارس 2021 03:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة