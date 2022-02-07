اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنفذ 32 إزالة لتعديات على حرم الطرق والرى بالبدرشين

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:47 م
محافظة الجيزة تنفذ 32 إزالة لتعديات على حرم الطرق والرى بالبدرشين محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.  
 
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.
 
وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 32 قرار إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 1295 مترا. 
 
حيث شملت إزالة التعديات تنفيذ 25 قرارا لأراضي ولاية هيئة الطرق على مساحة 895 م٢ بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي  ولاية الموارد المائية والري بمساحة 400 متر بمناطق طريق مصر أسيوط الزراعى وترعة الجيزة وقري المرازيق والطرفاية وابورجوان القبلى والبحرية والشوبك ونزلة الشوبك. 
 
وضمت المنشآت المخالفة التي تم إزالتها غرف خرسانية وبالبلوك ومحلات مسقوفه بالصاج وهناجر صغيرة ومنشآت مخالفة.

الجيزة

اراضي الدولة

التعديات

ازالة تعديات

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