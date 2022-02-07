اليوم السابع
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الإثنين، 07 فبراير 2022 05:43 ص
أكرم القصاص
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مالاوي تصادق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وكبار السن وذوي الإعاقة

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:00 ص
مالاوي تصادق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وكبار السن وذوي الإعاقة الاتحاد الافريقى- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الاتحاد الإفريقي، تصديق مالاوي على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في إفريقيا وذوي الإعاقة. 
 
وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان،  أن الغرض من بروتوكول الميثاق الإفريقي تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان وذوي الإعاقة في إفريقيا، وكذلك ضمان احترام كرامتهم.
 
وأشار إلى أن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا صادق على البروتكول، مؤكدا أن بلاده تقوم بعمل جيد في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن منهم أعضاءً في كافة أجهزة الدولة.
 
في المقابل، هنأت ميناتا ساميت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية لدى الاتحاد الإفريقي، رئيس مالاوي على الانضمام للميثاق، كما دعت باقي دول الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى الميثاق.

مالاوي

بروتوكول الميثاق الإفريقي

حقوق الإنسان

كبار السن

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