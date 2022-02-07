ليست نهائية وتبدأ بـ35 ألف جنيه للاقتصادى.. تعرف على أسعار برامج عمرة رجب

كتب محمد أسعد

بدأت مجموعة من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام فى الإعلان الأسعار المبدئية لبرامج العمرة لشهر رجب، على الرغم من عدم إعلان تطبيق الحجر الصحي على المعتمرين المصريين فور وصولهم لأرض المملكة العربية السعودية من عدمه، وعدم الإعلان عن أسعار مجموعة من الرسوم الخاصة بمجموعة الإجراءات الصحية كسعر تحليل pcr بالمملكة قبل عودة المعتمر للأراضي المصرية، وهو ما قد يؤثر على الأسعار.

وقال أسامة خيري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن الشركات بدأت في الإعلان والتسويق لبرامج العمرة لشهر رجب بشكل مبدئي، حيث من المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات منتصف فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن سعر البرنامج الاقتصادي (فنادق 3 نجوم) يتراوح ما بين 35 ألفا حتى 40 ألف جنيه، فيما تبدأ برامج العمرة فئة 5 نجوم من 45 ألفا وقد تصل لـ60 ألفا وتختلف حسب نوعية الخدمات المقدمة والإقامة بالفنادق.

وأشار خيري، إلى أن جميع الشركات التي أعلنت عن أسعار برامج العمرة، أكدت في برامجها على تطبيق الشروط والضوابط التي أعلنت عنها وازرة السياحة والآثار والخاصة برحلات العمرة هذا العام لشهور رجب وشعبان ورمضان، كما أكدت على أن أي زيادة قد تطرأ من الجانب السعودي أو المصري يتحملها المعتمر، حيث إن الأسعار المعلنة لا تشمل الحجر الصحي في حالة تطبيقه.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار برامج العمرة لن تختلف كثيرًا عن بعضها البعض، لأن جزء كبير من سعر البرنامج يذهب للإجراءات الصحية والوقائية والتأمين وغيرها، وهي أمور وضوابط تطبق بجميع البرامج.