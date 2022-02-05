اليوم السابع
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قارئ يؤدى العمرة بنية نجاة الطفل ريان ويرسل صورة من أمام الكعبة

السبت، 05 فبراير 2022 04:22 م
قارئ يؤدى العمرة بنية نجاة الطفل ريان ويرسل صورة من أمام الكعبة القارئ في العمرة
كتبت: شيماء حمدى

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شارك القارئ حسن ناصر من امام الكعبة بالأراضي المقدسة، بصورة لأداء العمرة للطفل ريان، بنية خروجه سالما من البئر الذى سقط فيه، وذلك عبر خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع"، قائلا في رسالته "عملت عمرة للطفل ريان ودعيتله من أمام الكعبة".
 

 

 

ريان
ريان

 

وسقط الطفل المغربي ريان في بئر على عمق 32 مترا يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت فى إقليم شفشاون شمالى المغرب، ومنذ ذلك الحين تحاول السلطات المغربية بكافة طواقم الإنقاذ والمتطوعين العمل على إخراجه.

 

 

وتسببت صخرة صغيرة في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان وفق مصدر مغربي مسؤول، وأضاف المصدر المغربي أن الصخرة توجد في عمق النفق الذى تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان وتطلب هدمها 3 ساعات.

 

فيما قال صحفي مغربي، إنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مشيرًا إلى إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف على ما يبدو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الصحفي المغربي للعربية: "رجال الإنقاذ يقتربون بحذر من الطفل ريان".

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

 


ريان

الطفل ريان

الطفل المغربى

الطفل المغربى ريان

المغرب

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