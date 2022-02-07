"لم أرغب فى الانفصال عنها".. إيطالى يحتفظ بجثة زوجته لمدة 3 أشهر على الأريكة

فاطمة شوقى

تحقق السلطات الإيطالية مع رجل يبلغ من العمر 64 عاما، بتهمة إخفاء جثة، بعد أن احتفظ بجثمان زوجته البالغة من العمر 90 عاما على أريكة منزل فى روما لمدة ثلاثة أشهر، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تلقت شكاوى من الجيران بوجود رائحة قوية تخرج من منزل الرجل، ولذلك قامت بتفتيش المنزل لتجد الجثة فى حالة متقدمة من التحلل لكنها نظيفة وملفوفة بالورق.

وقال الرجل، الذى كان يعمل مدرسا للغة الفرنسية "إنها هنا، على الأريكة، أحببتها كثيرًا، لم أرغب فى الانفصال عنها، أردت دائمًا أن تكون بجانبي، وأنام بجانبها".

وأكدت التحقيقات أنه تم تشريح الجثة وأن أسباب الوفاة طبيعية، ولذلك رفض المدعي العام في القضية الطلب بإجراء اختبار نفسى للرجل لمعرفة المزيد عن السبب الذى دفعه إلى عدم الابلاغ عن وفاة زوجته.

بالإضافة إلى توضيح أسباب الوفاة، يقوم المحققون أيضًا بالتحقيق فيما إذا كانت المرأة قد حصلت على دخل أو معاشات تقاعدية وما إذا كان المشتبه به استمر في تلقي الأموال حتى بعد وفاتها.