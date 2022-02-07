كل ما تريد معرفته عن تخصيص ترددات جديدة لتحسين الخدمة

كتبت هبة السيد

خصص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بعد تخصيص ترددات لشركات فودافون واتصالات والمصرية للاتصالات فى مزايدتين، وذلك لتحقيق نقلة نوعية بخدمات نقل البيانات.

ويقدم اليوم السابع تفاصيل الترددات الجديدة لشركة اورنج.

وقع قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة اورنج مصر على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.

نأتى هذه الخطوة استكمالاً لعملية الطرح التي قام بها جهاز تنظيم الاتصالات.

تم تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD.

حصلت الشركة على نطاق ترددى بعرض 30 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى.

تم وضع معايير جديدة باتفاقية الملحق الموقعة مع شركة اورنج مصر لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى (خدمات صوتية – خدمات نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

تأتى الخطوة فى إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى مصر

أسفرت المزايدتين العام الماضي عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية وذلك مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي.

إجمالى مقابل تخصيص النطاقات الترددية فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.

تشغيل الترددات الجديدة التى تم طرحها للشركات سيسهم فى إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الاتصالات.

رفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.