قواعد جديدة للمغادرين والقادمين للسعودية بخصوص لقاح كورونا بدءا من الأربعاء

كتبت ـ آية دعبس

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من بعد غد الأربعاء في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة: إن هذه القواعد تشترط مغادرة المواطنين إلي خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية ، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما ، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أن القواعد ألزمت جميع القادمين إلي المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص ((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلي المملكة أو الدخول إليها ، ويستثني من ذلك من هم أقل من (8) أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال .

ويسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلي المملكة أو الدخول إليها - بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.